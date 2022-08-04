Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Yaz aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığı belirgin oranda arttı. Uzmanlar dondurmanın su ile beraber tüketildiğinde boğaz enfeksiyonu sıklığının azaldığını belirtti. Uzmanlar şu önerilerde bulundu: "Dondurmanın fazla miktarda tüketilmesi kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir. Tok karna tüketmek daha sağlıklıdır. Soğuk su ile tüketmeyin! Dondurma yedikten sonra dişlerimizi korumak için ağız yıkanmalı. Paketli dondurmalar mutlaka soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilerek tüketilmeli. Burnu tıkalı kişiler gece boyu ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır."

