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30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:00:00

DONDURMAYI AKŞAM DEĞİL GÜNDÜZLERİ TÜKETMELİ

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Dondurma akşam saatleri yerine, gündüzleri ara öğün olarak tüketilmelidir. Akşam saatlerinde ve hızlı ve bilinçsiz dondurma tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmanın yanında ılık su içmek boğaz enfeksiyonundan korur.

Sıcak günlerin artması nedeniyle dondurma tüketimi konusunda önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, "Dondurma, yüksek besleyici değerine sahip olmakla birlikte diyet lif ve doğal antioksidan yönünden zengin bir ürün olarak görülmemektedir. Bu nedenle son yıllarda yapılan çalışmalarda antioksidan ve diyet lif içeren bazı meyve ve sebzeler dondurma bileşimine eklenerek söz konusu bileşenler yönünden zenginleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dondurmaya probiyotiklerin dâhil edilmesiyle, tüketicinin sağlığının iyileştirilmesi ve ürünün besin değerinin iyileştirilmesi gibi çeşitli ek avantajlara sahip olan dondurmayı fonksiyonel gıda olarak yapmak için girişimlerde bulunulmuştur. Aynı zamanda bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etki göstermiştir" dedi.

ILIK SU EFSANESİ GERÇEK

Dondurma akşam saatleri yerine, gündüz saatlerinde ara öğün olarak tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dyt. Aslıhan Kara, "Akşam saatlerinde ve hızlı ve bilinçsiz dondurma tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır" diye konuştu. Son yıllarda bilinçli tüketicilerin sağlıklı ve fonksiyonel gıda tüketmek istemeleri nedeniyle diyet lifler, probiyotik ve laktik asit bakterileri, alternatif tatlandırıcılar, doğal antioksidanlar gibi besinsel ve fizyolojik özellikleri olan bileşenlerin dondurma üretiminde kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Dyt. Aslıhan Kara, dondurmanın tüketilme biçimine yönelik şu önerilerde bulundu: "Dondurma akşam saatleri yerine, gündüzleri ara öğün olarak tüketilmelidir. Akşam saatlerinde ve hızlı ve bilinçsiz dondurma tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır."

ŞERBETLİ TATLILARA GÖRE DAHA HAFİF

Dondurmanın kalsiyum açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Dyt. Aslıhan Kara, "Ortalama 1 bardak sütten alacağımız kalsiyum miktarı 3 top dondurmaya eşdeğerdir. Şerbetli veya hamurlu tatlılara göre daha sağlıklı ve hafif olan dondurmayı özellikle ara öğünde daha sağlıklı bir tatlı olarak tüketebilirsiniz" diye konuştu. Sağlıksız koşullarda üretilen dondurmada bakterilerin kolaylıkla üreyerek sağlığımızı bozabileceği uyarısında bulunan Dyt. Aslıhan Kara, bu nedenle özellikle açıkta satılan dondurmalar ve buzlu içecekler satın alınırken dikkatli olunması, güvenilir olmayan yerlerden, sokak satıcılarından dondurma satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

KALORİSİNİN FAZLA OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Dondurma gün içinde ikindi ara öğünde tercih edilmesini tavsiye eden Dyt. Aslıhan Kara, "Haftada 1-2 kez 1-2 top dondurma tüketebilirsiniz. 1 porsiyon dondurma 100-120 kkaldir. Dondurma tüketmek istiyorsanız beslenme programınızdan 1 orta boy meyve, 1 bardak süt ve 1 ince dilim ekmeği çıkartarak tüketebilirsiniz. Kalorisi diğer tatlılara göre daha düşük ve hafif olduğu için diğer tatlılara göre daha çok tercih edilebilir" dedi.

DİYET YAPANLAR PROBİYOTİKLİ DONDURMA TERCİH ETMELİ

Diyet yapanlar için de dondurma önerilerinde bulunan Dyt. Aslıhan Kara, "Diyet yapanlar daha besleyici ve sağlıklı olan probiyotikli dondurmalar, spirulina eklenmiş dondurmalar, badem sütü, soya sütü gibi bitkisel sütten yapılmış dondurmalar, gerçek meyvelerden yapılmış dondurmalar, yağ oranı daha düşük olan keçi sütünden yapılmış dondurmalar, dondurulmuş yoğurttan elde edilen probiyotik dondurmaları tercih edebilirler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : dondurma ılık su Aslıhan Kara diyetisyen diyet uzmanı
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