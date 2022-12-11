Domuz gribi de kovid kadar öldürücü olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, domuz gribi ve Kovid-19'u semptomlara bakarak ayırt etmenin mümkün olmadığını belirtti. Şener, "Grip enfeksiyonlarında kullandığımız antiviral ajanla Kovid-19'da kullandığımız antiviral ajan birbirinden farklı, bu yüzden bunları ayırt etmek önemli. Erken dönemde yakaladığımız zaman verdiğimiz antiviral tedavi ile virüsün alt solunum yollarına inmesini engelliyoruz. Grip deyip geçmeyin, Kovid-19 kadar bulaşıcı ve öldürücü seyreden bir tablo olabilir" dedi.

