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11 Aralık 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 18:00:00

Domuz gribi de kovid kadar öldürücü olabilir

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Prof. Dr. Alper Şener, domuz gribi ve Kovid-19'u semptomlara bakarak ayırt etmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, domuz gribi ve Kovid-19'u semptomlara bakarak ayırt etmenin mümkün olmadığını belirtti. Şener, "Grip enfeksiyonlarında kullandığımız antiviral ajanla Kovid-19'da kullandığımız antiviral ajan birbirinden farklı, bu yüzden bunları ayırt etmek önemli. Erken dönemde yakaladığımız zaman verdiğimiz antiviral tedavi ile virüsün alt solunum yollarına inmesini engelliyoruz. Grip deyip geçmeyin, Kovid-19 kadar bulaşıcı ve öldürücü seyreden bir tablo olabilir" dedi.

Etiketler : domuz gribi kovid19 sağlık
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