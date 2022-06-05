Doğumdan sonraki 12 hafta tüm aile için önemli

Bir aile için en önemli dönemlerin başında gelen doğum sonrası dönemde bakımın önemine işaret eden uzmanlar, "lohusalık" da denilen doğumdan sonraki 6-12 haftalık dönemin ailenin tüm bireyleri için özel olduğunu belirtiyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayça Demir Yıldırım, "Lohusanın fiziksel bakımının yanında psikososyal bakımının da yapılması ve özellikle yeterli desteği olmayan lohusalara destek sağlaması postpartrum dönemde aile sağlığının korunması için gereklidir" uyarısında bulunuyor.

