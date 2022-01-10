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10 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00

Doğum sonrası saç dökülmesini önleyen formüller

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Hamilelik sonrasında aşırı uykusuzluk, yorgunluk ve kilo problemiyle mücadele eden anneler, hormonal değişiklikler nedeniyle saç dökülmesi tehlikesi yaşayabiliyor.

Hamilelik sonrasında aşırı uykusuzluk, yorgunluk ve kilo problemiyle mücadele eden anneler, hormonal değişiklikler nedeniyle saç dökülmesi tehlikesi yaşayabiliyor. Uzmanlar, "Hamilelik sırasında hormonların yükselmesiyle ilk başlarda artmış gibi görünen saç yoğunluğu, hormonların dengelenmeye başlamasıyla azalır. Hamilelik sonrasında yaşanacak uykusuzluk ve stres de bu durumu daha fazla tetikler. Doğum sonrası yaklaşık 2 yıl sürebilen saç dökülmesi kadınların kâbusu haline gelir" diyor ve bitkisel olarak şu yöntemleri öneriyor: "Biberiye dalları saç dökülmesi tedavisinde kullanılmıştır. Bir tutam biberiye yaprağını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Daha sonra suyunu süzün ve her gün saçlarınızı durulamak için kullanın. Kalan su 3 gün buzdolabında muhafaza edilebilir. Dökülen saçları geri getirmeye ilaveten, biberiye suyu doğal bir saç kremi olarak uygulanabilir. Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla saç derisine masaj yapın. Saçları duruladıktan sonra ılık suyla masaj yapmak, saç dökülmesini engeller ve saçların daha hızlı uzamasını sağlar."

SARDUNYA YAPRAKLARI KURTARICIDIR

Kokulu sardunya yapraklarını sıcak suya atın ve yaklaşık yarım saat, yapraklar beyazlaşana kadar bekleyin. Sardunya suyunu daha sonra bir kap içine süzdürün ve saçınızı şampuanladıktan sonra en az haftada 2 kez saç durulaması için uygulayın. Öte yandan marul da saç dökülmesini azaltmada en çok kullanılan ürünlerdendir ve basit ev ilaçlarından bir tanesidir. Bir demet marul yaprağını püre haline getirdikten sonra taze sıkılmış ıspanak suyunu mikser yardımıyla karıştırın ve karışımı haftada bir saç derisine saç maskesi olarak sürün.

Etiketler : Hamilelik sonrası saç dökülmesi Doğum sonrası saç dökülmesi
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