Doğum sonrası estetik için acele etmeyin

Doğumdan hemen sonra annelik estetiği yaptırırken zamanlamaya dikkat edilmeli. Annelik estetiklerinin doğum sonrası vücutta meydana gelen gebelik sürecine ait değişiklikleri, gebelik öncesi döneme döndürmeyi amaçlayan kombine bir cerrahi prosedür olduğunu belirten Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, kadının gebelik döneminde meydana gelen kilo alımı, göğüste büyüme, çatlak oluşumu, bel ve bacaklardaki yağ miktarında artış gibi birtakım fizyolojik süreçler nedeniyle yapılan meme estetiği, karın germe ve liposuction ameliyatlarının bütününe annelik estetiği dediklerini kaydetti. Op. Dr. Şen, "Lohusalık döneminde hormonlar geri çekilmeye başlar. Bu dönem '40'ının çıkması' olarak da bilinir. Ancak vücudun tamamen gebelik hormonlarından geri çekilmesinin beklenmesi gerekmektedir. Bu süre kişiden kişiye değişmekle birlikte, ortalama olarak 6 aydır. Bu dönemde anne hem fiziksel hem de ruhsal olarak değişimlere uğrar ve eski haline döner. Özellikle kombine olarak da genital estetik yapılacaksa mutlaka bu dönemin beklenmesi gerekmektedir. 6 aydan önce hormonların ve fiziksel değişimlerin tamamlanmadan yapılacak bir estetik operasyonda, hormonal ve fizyolojik değişim halihazırda devam edeceğinden, operasyon sonrası nihai görünüm beklenilen sonuçla aynı olmayabilir ve komplikasyon riski daha yüksek olabilir" dedi.

