Doğum sonrası depresyondan 8 adımda kurtulun
Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor ve kadınlar, üreme hormonlarında değişim olduğu dönemlerde depresyona daha yatkın hale geliyor.
Doğum sonrası dönemdeki depresyon, kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası depresyona karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
1- Yakınlarınızdan ve aile bireylerinden kendinize yakın hissettiğiniz kişilerden destek isteyin
2- Günlük egzersiz ve spor yapın, hareketsizlikten uzak durun
3- Kafeinli içecekler tüketmeyin
4- Beslenme uzmanından uygun diyet programı için yardım alın
5- Doğum sonrası eve gelen ziyaretçi sayısını sınırlandırın
6- Telefon görüşmelerinizi kısıtlı sürede tutun
7- Bebeğinizle daha yakından ilgilenin ve o uyuduğunda siz de uyumaya çalışın
8- Gerekli durumlarda bir uzman desteği almaktan çekinmeyin