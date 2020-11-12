Doğum sonrası depresyondan 8 adımda kurtulun

Doğum sonrası dönemdeki depresyon, kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası depresyona karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

1- Yakınlarınızdan ve aile bireylerinden kendinize yakın hissettiğiniz kişilerden destek isteyin

2- Günlük egzersiz ve spor yapın, hareketsizlikten uzak durun

3- Kafeinli içecekler tüketmeyin

4- Beslenme uzmanından uygun diyet programı için yardım alın

5- Doğum sonrası eve gelen ziyaretçi sayısını sınırlandırın

6- Telefon görüşmelerinizi kısıtlı sürede tutun

7- Bebeğinizle daha yakından ilgilenin ve o uyuduğunda siz de uyumaya çalışın

8- Gerekli durumlarda bir uzman desteği almaktan çekinmeyin