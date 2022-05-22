Doğal tüy dökücü: HÜRREMOTU

Zırnıkotu ya da hamamotu olarak da bilinen hürremotu vücuda sürüldüğünde tüy dökücü krem etkisi yapıyor. Hürremotu yağıysa dökülmüş olan tüylerin yeniden çıkmasını önlüyor. Otun her iki haline de aktarlardan ulaşılabiliyor.



NASIL KULLANILIR?

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için hürremotu tozu kullanmaya karar verenler, uygulayacakları bölgenin genişliğine göre miktarı belirleyip tozu bir kaseye aktarmalıdır. Üzerine su ilavesi yapıp karıştırarak krem kıvamında bir karışım elde etmelidir. Hazır olan kremsi yapıdaki karışım uygulanmak istenen bölgeye sürülmeli ve 3-4 dakika kadar bekletilip hemen temizlenmelidir. Temizlerken lif gibi bezlerden destek alabilir, çok bastırmadan, duru suyla bölgeyi yıkayabilirsiniz.