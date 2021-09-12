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12 Eylül 2021 Pazar 07:22:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 07:31:00

Doğal öksürük şurubu: Andızotu

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Bronşitin bitkisel ilacı olarak kabul edilen andızotu, öksürüğü kısa sürede kesiyor, boğaz ağrısını geçiriyor.

Bronşit, akut veya kronik olabilir. Akut bronşitiniz varsa, hafif bir baş ağrısı veya vücut ağrıları gibi soğuk algınlığı belirtilerine sahip olabilirsiniz. Bu belirtiler, genellikle yaklaşık bir hafta içinde geçerken, birkaç hafta boyunca devam eden bir baş ağrısı ve öksürük olabilir. Kronik bronşit, en az 2 ay süren ve en az 2 yıl boyunca tekrarlayan nöbetlerle kendini gösterir. Kronik bronşitiniz varsa, öksürük veya diğer semptomlar kötüleşebilir. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalıkla mücadelede 'andızotu'nu öneriyor.

DEMLENEN ÇAY FAZLA BEKLETİLMEMELİ

Bir litre suyu demlikte kaynattıktan sonra 2-3 orta boy andızotunu suyun içine atın,15 dakika daha kaynatın. Buharlaşan otun yağı kaynattığınız kabın içerisinde kalsın. Daha sonra soğumaya bırakın. Bu sürede andızotu dallarını 10-20 dakika kadar daha suyun içerisinde bırakın, son olarak karışımı bir kaba süzün. Elde ettiğiniz bir litre suyu 24 saat içinde bitirin.

Etiketler : bronşit baş ağrısı ateş soğuk algınlığı öksürük şurubu andızotu sağlık haberleri
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