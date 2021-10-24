VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
Avcılar'da meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın!
Türkiye'yi hedef alanlara skandal savundu!
Kolombiya'da Escobar'dan sonra en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünyanın en yaşlısıydı... Koruma altındaki maymun öldü
Marmara Denizi'nde kaza! İki gemi çarpıştı
Biden'a Türkiye mesajı! Özür gibi 29 Ekim tasarısı
Kandil'den ittifak talimatları!
Film gibi operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı!
Meteorolojiden 4 bölge için uyarı
Hürjet, Malezya yollarında
Reyting kurbanı oldu
100'üncü bölüm kutlaması
Sorgulayıcı ve gözlemciyim
Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü
Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor
Doğal enfeksiyon savar: Dut pekmezi
24 Ekim 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 09:30:00

Doğal enfeksiyon savar: Dut pekmezi

ABONE OL

Soğuk havalarda pekmez tüketmenin vücut ısı dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları 'Pekmez doğru oranda tüketildiğinde iyi bir enerji kaynağı, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini destekleyici ve kansızlığı giderici bir besin.

Soğuk havalarda pekmez tüketmenin vücut ısı dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları 'Pekmez doğru oranda tüketildiğinde iyi bir enerji kaynağı, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini destekleyici ve kansızlığı giderici bir besin. Soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlıyor, antioksidan içeriğiyle de bağışıklık sistemini güçlendiriyor' diyor. Beslenme uzmanları dut pekmezinin faydalarını şöyle sıraladı:

İçeriğindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyona karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Erken yaşlanmayı önler. Kemik erimesine karşı korur. Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişimi için faydalıdır. Mide hastalıklarına çare olur. Özellikle ülserin ilacı gibidir. Demir, çinko ve magnezyum açısından çok zengin olan dut pekmezi, genel anlamda vücut sağlığını korurken, sinir sistemi ve beyin sağlığına katkıda bulunur. Kansızlık, ülser, mide ve sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir. Solunum yolu hastalıkları olan astım, bronşit ve alerjiye karşı etkilidir. Kabızlık ve idrar yolu iltihaplarını giderebilir.

Etiketler : Dut pekmezi Pekmez demir ve kalsiyum antioksidan
Usta isim sete çıktı

Usta isim sete çıktı
Sportif anne

Sportif anne
2 yıl sonra stüdyoya

2 yıl sonra stüdyoya
Mesajında beni öldüreceğini yazıyordu

Mesajında beni öldüreceğini yazıyordu
Karton üzerinde yattım

Karton üzerinde yattım
Akraba çıktılar

Akraba çıktılar
Türkiye'yi çok sevdi

Türkiye'yi çok sevdi
Çevreci Buray'dan duyarlı çağrı

Çevreci Buray'dan duyarlı çağrı
Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER