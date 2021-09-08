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Doğal ağrı kesici: Karanfil yağı
08 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00

Doğal ağrı kesici: Karanfil yağı

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Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip olan karanfil yağı, baş ağrısını kısa sürede geçiriyor.

Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil yağı, cilt sorunları, diş ağrısı, hazımsızlık, öksürük, astım, baş ağrısı ve stres gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır. En önemli ve yaygın kullanımı baş ve diş ağrıları içindir. Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğundan, ağrıyı hafifletmeye ve gidermeye yardımcı olur. İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için, bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı badem veya hindistancevizi yağı ve 2-3 damla karanfil yağını karıştırın. Alnınıza masaj yaparak bu karışımı uygulayın. Anında bir soğutma etkisi sağlayacak ve baş ağrısını hafifletecektir. En etkili olduğu alan, ağız ve diş sağlığıdır. Aftlara, ağız içi enfeksiyonlara, diş çürüklerine ve ağız içi kokusuna birebirdir. Bir çay bardağına 5 damla karanfil yağı damlatın. 5 dakika boyunca gargara yaparak kullanabilirsiniz. hem ağız kokusunu giderir hem de içerdiği anti-bakteriyel madde ağız içindeki deforme hücreleri yok eder.

UYKU PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRIR

Karanfil yağı, sinir hücrelerini uyararak besinlerin sağlıklı emilimini sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemini giderir. Uyku sorunu olanlar uyumadan 2 saat önce yarım çay bardağına 2 damla karanfil yağı damlatıp içerse hem rahat bir uyku çekmenizi sağlar hem de güne dinç uyanmanıza yardımcı olur.

Etiketler : uyku problemi karanfil yağı cilt sorunları diş ağrısı hazımsızlık öksürük astım bağ ağrısı stres sağlık haberleri
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