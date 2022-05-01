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01 Mayıs 2022 Pazar 15:21:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 15:21:00

Dizler de yaşlanır Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün

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Uzmanlar, toplumda diz kireçlenmesi olarak bilinen diz artrozunun yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta ortaya çıkabildiğini belirtti.

Uzmanlar, toplumda diz kireçlenmesi olarak bilinen diz artrozunun yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta ortaya çıkabildiğini belirtti. Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, metabolik hastalıklar, aşırı sigara kullanımı ve özellikle bilinçsizce yapılan spor aktivitelerinin vücudun yıpranmasına yol açtığına işaret eden Prof. Dr. Hasan Bombacı, kıkırdakların daha erken dönemde bozulmasına neden olduğunu kaydetti. Diz artrozunun en önemli bulgusu olan diz ağrısı orta ve ileri yaşlarda hekimlere en sık başvuru sebepleri arasında olduğunu ancak diz ağrısının artroz dışında başka sebeplerinin de olabileceğine işaret eden Bombacı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu şikâyetin bir sebebi diz çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanan problemler, başka bir sebebi ise 'yaşlanan diz' olarak adlandırılan, ilerleyen yaş ile birlikte eklemlerin doğal yıpranmasıdır. Diz artrozunun ağrı dışındaki klinik bulguları; ileri yaş, eklemde sertlik, 'krepitasyon', kemikte hassasiyet ve kemikte genişleme olarak sıralanabilir. Günümüzde yaygın rastlanan kalp ve şeker hastalıkları gibi kronik bir hastalık olan diz artrozuna da ilk belirtiler başlar başlamaz müdahale edilmesi pek çok ağrılı dönemlerin ve işlev bozukluklarının geciktirilmesi ve önlenmesini sağlayabilir."


Etiketler : Dizler de yaşlanır Diz artroz Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün
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