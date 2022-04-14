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14 Nisan 2022 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 07:35:00

Diz kireçlenmesi yaşlı hastalığı değil

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Toplumda diz kireçlenmesi olarak bilinen diz artrozu yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta ortaya çıkabiliyor. Diz artrozunun birdenbire ortaya çıkmadığını dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, artrozun 10-15 yıl kadar süren uzun bir sürecinin olduğunu belirterek buna karşı erken yaşlarda önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Toplumda diz kireçlenmesi olarak bilinen diz artrozu yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta ortaya çıkabiliyor. Diz artrozunun birdenbire ortaya çıkmadığını dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, artrozun 10-15 yıl kadar süren uzun bir sürecinin olduğunu belirterek buna karşı erken yaşlarda önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu. Gençlerde bu hastalığa en sık bilinçsiz yapılan sportif aktivitelerin yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Bombacı, ayrıca romatizma, avasküler nekroz (kemiğin eklem yakın kısmında beslenme bozukluğu), menüsküs yırtığı gibi nedenlerin de diz kıkırdağının yok olmasına yol açabildiğini söyledi. Diz artrozu tedavisinde önceliğin konservatif yöntemler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bombacı, "Hasta, yaşam biçimini değiştirerek bu rahatsızlıktan korunabiliyor. Kilo vermek, diz egzersizleriyle eklem çevresi kaslarını güçlendirmek, ilk aşamada yeterlidir" dedi.

Etiketler : DİZ KİREÇLENMESİ YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL Prof. Dr. Bombacı menüsküs yırtığı
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