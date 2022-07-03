Diyette zayıflayıp sonra kilo alanlar 'yoyo sendromu' yaşıyor

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Diyet yaparken zayıflıyor sonra bu kiloyu koruyamayıp geri alıyorsanız yoyo sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Yoyo sendromu ya da yoyo etkisi olarak bilinen durum, kişinin sürekli bir kilo alıp verme döngüsü içinde olmasıdır" dedi. Yoyo sendromunun nedenlerini anlatan Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kişi yaşam tarzına uygulamakta güçlük çektiği bir tarzda diyet listesi uygular. Hedefe ulaştığında yeme davranışları diyet öncesi normal yaşantısına benzer. Bu durum sonucu tekrar kilo alımı başlar. Bilinçsiz kilo verimleri bunun diğer bir sebebidir. Çok fazla düşük kalori ile zayıflamak veya bazı besinleri tamamen hayatından çıkararak zayıflamak sonrasında olumsuz geri dönüşe sebep olur. Düşük kalorili diyetler sonrası yaşanabilen yeme ataklar da tekrar kilo alımını etkileyen diğer bir faktördür. Hızlı ağırlık kayıplarında kas dokusu kayıpları yaşanır. Azalan kas dokusuna sahip vücudun metabolizma hızı yavaşlar. Kilo alımı kolaylaşır ve her deneme daha başarısız olacaktır" şeklinde konuştu.

