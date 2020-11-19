Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman “alarm semptomları” olarak bilinen, aşırı iştahsızlık, diyet yapmadan istem dışı kilo kaybı, ağızdan ya da makattan kanımdan yana gibi belirtilere karşı dikkatli söyleyerek; bunlar görüldüğünde hemen doktora başvurulmasının önemini vurguladı. Ülkemizde en sık görülen kanserlerden birinin mide kanseri olduğunu ifade eden Doç. Süleyman Orman "Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin mide kanser kanser görülüyor. Tedavisinde, endoskopik, laparoskopik ve kapalı cerrahiler uygulanıyor" dedi. Açık cerrahide yapılabilen işlemlerin aynısı, laparoskopik cerrahide de yapılabiliyor diyen Doç. Süleyman Orman "Cerrahilerde, hastanede daha kısa kalınması, ameliyat ağrısının daha az olması gibi hasta dostu laparoskopik cerrahinin ardından hasta sosyal yaşantılarına daha hızlı dönebiliyor" diye konuştu.