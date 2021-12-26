Diyabetten kaynaklanan görme kayıpları sinsi ilerliyor

Uzmanlar diyabet hastalarının her yıl göz muayenesi olmalarını gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ziya Kapran, "İlk başta diyabet nedeniyle gözün bozulduğu, tehlikede olduğu belli olmuyor. Diyabet sinsi bir hastalık, görme kaybı olduğunda geri getirmek mümkün değil. İlk dönemlerde yakalayabilirsek çok etkili tedavilerimiz var" dedi. İlaçları göze enjekte edebildiklerini, lazer tedavileri olduğunu vurgulayan Kapran, gözün sızdıran damarlarını düzeltebildiklerini aktardı. Bazen hastaların göz kanaması şikayetiyle geldiğine dikkati çeken Kapran, çok geç kalındığı durumlarda son çare olarak ameliyat yaptıklarını anlattı.

