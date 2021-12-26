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26 Aralık 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 07:30:00

Diyabetten kaynaklanan görme kayıpları sinsi ilerliyor

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Uzmanlar diyabet hastalarının her yıl göz muayenesi olmalarını gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ziya Kapran, "İlk başta diyabet nedeniyle gözün bozulduğu, tehlikede olduğu belli olmuyor.

Uzmanlar diyabet hastalarının her yıl göz muayenesi olmalarını gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ziya Kapran, "İlk başta diyabet nedeniyle gözün bozulduğu, tehlikede olduğu belli olmuyor. Diyabet sinsi bir hastalık, görme kaybı olduğunda geri getirmek mümkün değil. İlk dönemlerde yakalayabilirsek çok etkili tedavilerimiz var" dedi. İlaçları göze enjekte edebildiklerini, lazer tedavileri olduğunu vurgulayan Kapran, gözün sızdıran damarlarını düzeltebildiklerini aktardı. Bazen hastaların göz kanaması şikayetiyle geldiğine dikkati çeken Kapran, çok geç kalındığı durumlarda son çare olarak ameliyat yaptıklarını anlattı.

Etiketler : örme kayıpları Prof. Dr. Ziya Kapran diyabet hastaları
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