Diyabette erken teşhis böbrek ve gözleri korur

"Beslenme bozukluğu olan, ailede diyabet hastası olan ve buna bağlı olarak genetik yatkınlığı olan kişilerin daha çok bilinçlenmesi ve gerekli kontrollerini yaptırması gerekiyor” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, "Yüksek seyreden şeker ve akabinde bozulan damarlara ve organ sorunlarına neden olur. Kalp dışında bu hastalıktan en çok etkilenen organlar arasında böbrekler ve gözler gelir" diye uyardı. Fidan, stresi azaltmak ve tedavi sürecini hızlandırmak için beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesinin ve egzersiz yapmanın önemine dikkat çekerek "’Hafif bir fiziksel aktivite, yoğun egzersizden tamamen farklı olarak pek çok olumlu etki gösterir. Bu önemli bulgu, özellikle yoğun egzersizi sürdüremeyen veya yapması mümkün olmayan kişilere önerilen egzersiz kriterlerinin daha ulaşılabilir olması yönünde fayda sağlayabilir" diye konuştu.