Diyabetlilerde koronadan ölüm riski daha yüksek
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Kızılarslanoğlu, koronavirüse yakalanan diyabet hastalarının ölüm oranın yüksek olduğunu belirterek, ''Koronavirüste ölüm oranlarının, diyabeti olmayanlara göre 3 kat daha fazla olduğu görülmüş. Bu da gerçekten çok yüksek oran bizim için. Yine diyabeti olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini, enfeksiyonun daha geç iyileştiğini söyleyebiliriz'' dedi.
Diyabet hastalarının vücudunun enfeksiyona karşı direncinin azaldığını belirten Dr. Kızılarslanoğlu, "Koronavirüs akciğeri tuttuğunda, ağır olarak seyrettiğinde damarlarda küçük küçük pıhtılar oluşturarak ilerliyor. Diyabette de damarlarda pıhtılar oluşturup, damarları etkileyerek, vücutta zararlı etkilere yol açıyor. Bu iki hastalık bir araya geldiğinde damarlarda olumsuz hasarlara yol açmaktadır. Diyabette vücudun enfeksiyonlara karşı direnci azalıyor. Ölüm oranları yükselmektedir'' dedi.