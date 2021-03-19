Diyabetlilerde koronadan ölüm riski daha yüksek

Diyabet hastalarının vücudunun enfeksiyona karşı direncinin azaldığını belirten Dr. Kızılarslanoğlu, "Koronavirüs akciğeri tuttuğunda, ağır olarak seyrettiğinde damarlarda küçük küçük pıhtılar oluşturarak ilerliyor. Diyabette de damarlarda pıhtılar oluşturup, damarları etkileyerek, vücutta zararlı etkilere yol açıyor. Bu iki hastalık bir araya geldiğinde damarlarda olumsuz hasarlara yol açmaktadır. Diyabette vücudun enfeksiyonlara karşı direnci azalıyor. Ölüm oranları yükselmektedir'' dedi.

