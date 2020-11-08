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08 Kasım 2020 Pazar 13:37:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 17:43:00

Diyabetin çaresi: Egzersiz

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Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz etkilerken çoğu zaman da organ ve işlev kayıplara yol açabiliyor.

Şeker hastalığının nedeni ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, hareketsizliğin, fazla yemek yemenin, yüksek oranda yağ içeren besinlerin tüketilmesinin, obezite, yaş ve kronik stres gibi etmenlerin hastalığın artışını tetiklediğini ortaya koyuyor. Diyabet tedavisinde amacın hastanın semptomlarını gidermek veya azaltmak, komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan Alaca, bu amaca ulaşmak için egzersiz ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekti. Prof. Dr. Rıdvan Alaca, “Düzenli egzersiz ile Tip 2 diyabette ilaçları azaltmak veya tamamen kesmek mümkün olabiliyor. Düzenli egzersiz yapan aktif bireyler daha zayıf, abdominal yağ oranları daha düşük, daha iyi glikoz seviyesine ve insülin hareketine sahip olmaktadır” dedi.

HAFTADA EN AZ 3 GÜN HAREKET

Prof. Dr. Rıdvan Alaca, "Diyabet tedavisinde geniş kas gruplarını içeren, ritmik aerobik egzersizlerin uygun ve yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Egzersizlerden yürüme, yüzme ve bisiklete binme birçok hasta için uygun olabilmektedir. Egzersizlerin haftada en az üç gün yapılması gerekir. Her egzersiz seansının 5-10 dakikalık ısınma ve 5-10 dakikalık soğuma dönemleri dahil olmak üzere ortalama 30-60 dakika sürmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Etiketler : diyabet şeker hastalığı egzersiz Prof. Dr. Rıdvan Alaca şeker hastalığının nedeni
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