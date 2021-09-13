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13 Eylül 2021 Pazartesi 06:57:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 07:13:00

Diyabeti olanlar hazır gıdalardan uzak durmalı

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Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalarında kan şekerinin dengeli olması için kişiye özel, yeterli bir beslenme programı yapılmalı.

Diyetisyen Habibe Ramle Duzcan, ana öğün-ara öğün düzenini kurarak kompleks karbonhidrat, protein, sağlıklı yağ ve vitamin-mineralleri doğru miktarda almaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Doğru besini, doğru zamanda tüketmenin önemini belirten Duzcan, şunları kaydetti: "Diyabet hastaları kan şekerini hızlı yükseltebilecek sebze, meyve ve içeriklerden uzak durması gerekiyor. Bal, sofra şekeri ve kahvaltının vazgeçilmezleri olarak da görülen reçel, marmelat, pekmez tüketiminden vazgeçilmeli. Şekerli-gazlı içecekler, hazır meyve suları, eklenti şeker içeren meyve aromalı içecekleri de kullanmaktan kaçınmalıyız. Tatlılar, hazır paket ürünler, fast food tüketimi, trans yağlar, beyaz unlu mamuller gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Patates, pirinç, havuç, bezelye, mısır, kuru incir-üzüm, kavun, karpuz, muz, dut, incir, üzüm gibi meyve ve sebzeler de uzak durulmalıdır."

Etiketler : şeker hastalığı diyabet kan şekeri sağlık haberleri
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