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18 Aralık 2020 Cuma 06:18:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 16:59:00

Diyabet kanser riskini artırıyor

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Diyabet yani şeker hastalığı, günümüzde hızla artış göstererek, beraberinde başka hastalıkları da tetikleyebiliyor.

Diyabet özellikle meme, kolon, pankreas, karaciğer ve rahim kanseri riskinin artmasına sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre kanser, diyabet hastalarında 2 kat daha fazla görülüyor.

KARACİĞER YAĞLANMASI OLUR

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Rafet Yiğitbaşı, “Diyabet hastalığı; özellikle meme ve kolon kanseri riskini arttırırken, var olan kanserlerin iyileşme seyrini de olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca karaciğer, pankreas ve rahim kanserlerinde de bu risk artışı, diyabet hastası olan kişilerde yaklaşık 2 kat kadar fazladır. Araştırma sonuçlarına göre kontrol grubundaki bireylere diyabet tanısı konulmadığı dikkate alınırsa, kanser riskinin daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. Bilinen diyabeti olan hastalarda ise, kansere bağlı ölüm riskinin yüzde 40’dan daha fazla olduğu görülmüştür” diyor. Diyabet hastalarında en sık rastlanılan kanser tipi, karaciğer kanseridir. Diyabetli hastalarda karaciğer yağlanması sık olarak görülür ve böylece karaciğer kanserine eğilim artar. Çünkü karaciğer yağlanması hastalığın bir sürecidir.

GİZLİ BİR BELİRTİ OLABİLİR

İlerlediğinde önce hepatit yani karaciğerin kronik iltihabı, sonrasında da siroz ile sonuçlanabilir. Sirozda karaciğer kanseri görülme ihtimali yüksektir. Pankreas kanseri diyabet hastalarında sık rastlanılan diğer bir kanser türüdür. Risk grubuna girmeyen bir hastada yeni konulan diyabet tanısı, yüzde 15 olguda gizli bir pankreas kanserinin habercisi olabilmektedir. Ayrıca pankreasın nadir tümörlerinden olan glukagonoma, yüksek kan şekeri düzeylerine (diyabet) neden olan bir endokrin doku tümörüdür.

Etiketler : şeker hastalığı diyabet kanser
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