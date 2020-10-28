  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,3178
  • Euro
    9,7678
  • Altın
    502,0720
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı
İletişim Başkanlığından 19.23'te İstiklal Marşı çağrısı
PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar mücadele azmimizi artırıyor
İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
Cumhuriyet 97 yaşında
Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü
Berde'nin intikamı alındı
Sağanak İstanbul'u vurdu
Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
Fransa'da yeni koronavirüs tedbirleri
Fransız vekil Macron'u ve siyasetini yerden yere vurdu
Hatay'daki saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Menica nine ile görüştü
Köpek dehşeti! Canlarını zor kurtardılar
Anne babalar dikkat! Helikopter ebeveyn olmayın
Kovid-19 Alzheimer hastalığını ilerletiyor
Tiroidin doğal ilacı yoğurtotu çayı
Diyabet kanser riskini artırır
"Her 4 pozitiften biri İstanbul'da"
Ferhat Göçer Cumhuriyet için okudu
Masumlar Apartmanı oyuncusu Birkan Sokullu emeğinin karşılığını alıyor
29 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumları
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:24:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 10:50:00

Diyabet kanser riskini artırır

ABONE OL

Diyabet yani şeker hastalığı, günümüzde hızla artış göstererek, beraberinde başka hastalıkları da tetikleyebiliyor.

Diyabet özellikle meme, kolon, pankreas, karaciğer ve rahim kanseri riskinin artmasına sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre kanser, diyabet hastalarında 2 kat daha fazla görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Rafet Yiğitbaşı, "Diyabet hastalarında en sık rastlanılan kanser tipi, karaciğer kanseridir. Diyabetli hastalarda karaciğer yağlanması sık olarak görülür ve böylece karaciğer kanserine eğilim artar. Çünkü karaciğer yağlanması hastalığın bir sürecidir. İlerlediğinde önce hepatit yani karaciğerin kronik iltihabı, sonrasında da siroz ile sonuçlanabilir. Sirozda karaciğer kanseri görülme ihtimali yüksektir" dedi.

Etiketler : kanser riski Diyabet şeker hastalığı Dr. Mehmet Rafet Yiğitbaşı diyabet hastaları karaciğer kanseri
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Eda Ece: Kovid-19 testim negatif

Eda Ece: Kovid-19 testim negatif
Evinde yangın çıkan Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Evinde yangın çıkan Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!

O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER