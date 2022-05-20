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20 Mayıs 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 08:00:00

Diyabet hastaları inme riski altında!

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Uzmanlar vücutta uyuşmanın ve ani konuşma bozukluğunun inme belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, "İnme geçiren biri için ilk 2 saat çok önemli. Zira kaybedilen zaman kişinin önemli kayıplarına neden olmaktadır. O nedenle kişi, en yakın hastaneye acilen getirilmedir" dedi.

Uzmanlar vücutta uyuşmanın ve ani konuşma bozukluğunun inme belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, "İnme geçiren biri için ilk 2 saat çok önemli. Zira kaybedilen zaman kişinin önemli kayıplarına neden olmaktadır. O nedenle kişi, en yakın hastaneye acilen getirilmedir" dedi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, inmenin erkeklerde görülme oranının kadınlara göre yaklaşık yüzde 25 oranında daha yüksek olduğunu belirterek, "İnme, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucunda ortaya çıkan, çok sık gördüğümüz nörolojik bir hastalıktır. Sıklıkla beyin damarları tıkandığı için halk arasında felç diye de geçer. Nadiren de beyin damarlarında kanama nedeniyle de inmeler gelişebilmektedir. İnme toplumda da çok sık görülen bir hastalık ve risk faktörlerini iyi bilmek gerçekten çok önemli" dedi.

ERKEKLERDE GÖRÜLME ORANI DAHA FAZLA

İnmenin sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünyada koroner arter hastalığı ve kanserden sonra 3. sıklıkta görülen ölüm nedeni olduğunu söyleyen Dr. Özlece, özellikle yaşla beraber inme riskinin arttığını sözlerine ekleyerek, "Erkek kadın cinsiyetine baktığımızda erkeklerde görülme ihtimali biraz daha yüksek. Ancak menopozdan sonra kadınlarda da hemen hemen riskimiz eşitleniyor. Tansiyon, şeker, kolesterol hastaları, sigara kullananlar, obez olup beden kitle endeksi yüksek olan kişiler inme açısından riskli kişilerdir" ifadelerini kullandı. Dr. Özlece inme oluşturacak risk faktörleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek şunları söyledi: "Yaş inme görülme açısından önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. Yaşlılarda inme görülme oranı binde 4 kadardır. İnme geçirenlerin yüzde 70'i 65 yaşın üzerindedir. 55 yaşından sonra risk her 10 yıl için 2 kat artıyor. Erkeklerde kadınlara göre risk oranı 1.25 kat daha fazlalaşıyor. Yüksek tansiyon da inme açısından önemli bir risk faktörü. Yüksek tansiyon sorunu olan hastalarda, normal popülasyona göre inme riski 4 kat artıyor. Yine kalp hastalıkları ve özellikle ritm bozuklukları olan hastalarda da risk 3-5 kat yükseliyor. Sigara içilmesi ve diyabet hastaları da önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Bu hastalarda inme riski 2-5 kat artıyor."

Etiketler : DİYABET HASTALARI İNME RİSKİ ALTINDA Dr. Özlece inme
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