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01 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00

Diyabet düşmanı zeytin yaprağı çayı

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Antiviral özelliğiyle virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiren zeytin yaprağı çayı, hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Antiviral özelliğiyle virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiren zeytin yaprağı çayı, hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Yapılan çalışmalar, zeytin ve zeytinyağı gibi zeytin yaprağının da insan sağlığına birçok faydası olduğunu söylüyor. Zeytin yaprağından yapılan çayın uzmanlar tarafından önerilen faydaları şöyle sıralanıyor: Zeytin yaprağında bulunan antibakteriyel bileşenler sayesinde vücudumuzdaki bakterilerin temizlenmesi sağlanıyor. Antiviral özelliğiyle virüslerle savaşarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hastalıklara yakalanma riskini azaltabiliyor. Vücudumuzdaki mantarların oluşumunu engelleme ve yok etmede etkili olabiliyor. Sindirim sistemini düzenleyerek mideyi rahatlatıyor. Antioksidan özelliğiyle vücudumuza giren kimyasal maddelerin yıkıcı etkileriyle savaşarak bağışıklık sistemini koruyor, hücre yenilenmesine de yardımcı olarak daha genç kalmamızı sağlıyor. İnsülin direncini artırarak kan şekerini düzenliyor. Özellikle şeker hastalarının doğru kullanması halinde fayda sağlayabileceği söyleniyor fakat tüketiminizin mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Zeytin yaprağı çayı, tansiyon dengeleyici özelliği sayesinde yüksek tansiyonu düşürüyor. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı da mücadele veriyor.

Etiketler : Diyabet düşmanı Zeytin yaprağı Antiviral
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