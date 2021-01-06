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06 Ocak 2021 Çarşamba 23:44:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 10:41:00

Dişteki sağlık sorunu korona kadar tehlikeli

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Kovid-19 salgını nedeniyle hayatındaki pek çok şeyi erteleyenler arasında diş ve diş eti sorunları yaşayanlar da var. Ancak uzmanlar, geciktirilen diş tedavilerinin bağışıklık sistemi başta olmak üzere kalpten böbreğe tüm vücut için tehlikeye davetiye çıkardığını kaydediyorlar.

Diş Hekimleri Akademisi Derneği Üyesi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Sağlık ağızdan başlar ve ağızdan bozulur” diyen Zogun, bağışıklık sistemi düşmüş bir kişide, bunun belirtilerinin ağızda, dil üstünde ve diş çevresinde yaralar şeklinde çok net bir şekilde görülebildiğini söyledi. Çürük, kırık, eksik diş gibi problemlerin, yemek yerken iyi çiğnemeye engel olduğunu, düzgün çiğnenmemiş bir besinin de mideye indiği zaman hazmedilmesinde problem yaşandığını kaydeden Zogun, “Dolayısıyla besinden sağlıklı bir şekilde faydalanmak da mümkün olmaz” dedi ve ekledi: “Tükürüğün içinde, ağızda bakteriler vardır. Normal şartlarda bunlar dengededir. Yani çok sağlıklı bir bireysek bu bakterilerin hepsi vardır. Faydalı ve zararlı bütün bakteriler denge içerisindedir. İyi bakılmamış, çürük ve diş eti problemi olan bir ağızda denge bozulur ve yenilen yemekle birlikte bu bakteriler de mideye gider. Dolayısıyla ağız bakımı, bu çürüklerin tedavisi, fonksiyon görmeyen yani eksik diş olduğu için çiğneme yapılamayan bölgelerin dişlerinin yapılması mutlaka gereklidir.”

Etiketler : diş Kovid19 diş tedavi diş eti sorunları Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun
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