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14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:49:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:49:00

Dişteki bozukluk özgüveni düşürür

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Çocukluk döneminde dişlerde meydana gelen bozuklukların ilerleyen yaşlarda özgüven eksikliğine sebep olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, ilk ortodontik muayene için de en uygun zamanın 4-5 yaş olduğunu söyledi.

Çocukluk döneminde dişlerde meydana gelen bozuklukların ilerleyen yaşlarda özgüven eksikliğine sebep olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, ilk ortodontik muayene için de en uygun zamanın 4-5 yaş olduğunu söyledi. Erken dönemde çene bozukluklarını, yanlış yutkunmayı ve ağız solunumunu tespit etmek ve erken müdahaleyi en iyi tedavi seçenekleriyle sağlamak için çocukların mutlaka ortodontik muayeneden geçmesi gerektiğini hatırlatan Ufuk Ok, 10-15 yaş aralığındaki çocukların diş ve ağız problemlerinin diğer yaşlara göre daha çabuk çözüldüğünü belirtti.

Etiketler : diş diş sağlığı diş bozukluğu
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