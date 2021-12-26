Dişlerini beğenmeyenler mutsuzluk hormonu salgılıyor

Estetik görüntüsünü kaybeden dişlerin, mutluluk hormonunu küstürdüğünü söyleyen Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "Zoraki gülümsemek bile mutluluk hormonunu artırıyor. Dişlerinin aşırı yıpranmasından dolayı gülümsemekten kaçınanlar ruh sağlığını ve beyin fonksiyonlarının gelişimini tehlikeye atıyor" diye uyardı. Pandemi döneminde yaşanan stres ve kaygıya bağlı olarak toplum arasında diş sıkma olarak bilinen bruksizm rahatsızlığında artış yaşandığına değinen Dt. Ömer Karaaslan şunları dile getirdi; "Diş aşınmalarıyla sonuçlanan bu rahatsızlık dişlerin estetik görüntüsünü yitirmesine neden oluyor. Zamanla dişin minesi aşınarak altındaki sarı tabaka ortaya çıkıyor. Bu durumu yaşayanların çene eklemlerinde hasarlar, mimiklerinde değişimler oluşuyor. Yüzün ağız ve çene bölgesinde erken kırışıklıklar meydana geliyor. Diş tedavisinde gelişen en yeni teknolojiler aşırı aşınma ve diş çürümeleri nedeniyle estetik görüntüsünü kaybeden dişlere sağlık ve estetik kazandırıyor. Zirkonyum ve lamine diş kaplama tedavileriyle son derece doğal ve dayanıklı dişlere kavuşanlar, estetik bir gülüş elde edebiliyor. Yitirdikleri özgüvenlerine yeniden sahip olarak yaşamlarını emin adımlarla sürdürebiliyor."

