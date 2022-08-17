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17 Ağustos 2022 Çarşamba 07:43:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 07:43:00

Dişleri süt içerek koruyun

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Dengeli beslenmek, diş sağlığının korunması açısından en az ağız ve diş bakımının doğru yapılması kadar önemli.

Uzmanlar, diş çürüklerinin önüne geçmek için hijyenden sonra kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan süt tüketimine dikkat çekiyor. Diş çürüklerinin önüne geçilmesi için süt tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, sütteki kalsiyum ve fosfatın diş yüzeyindeki mineral dokusunu yenilediğini ve tükürük ve plaklardaki kalsiyum miktarını da artırarak çürük oluşumunu engellediğini vurguluyor. Süt, 6.57 pH değeri ile de diş çürüklerini engellemede önemli bir yer tutuyor. Süt içtikten sonra ağız hijyeninin sağlanması ile birlikte, düzenli süt tüketiminin diş çürüklerinin oluşumunu azalttığını belirten Prof. Dr. Neriman İnanç, "Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır. Sütteki kalsiyum ve fosfor bu mikroorganizmalara doğal bir savunma sağlar" dedi. İnanç, şeker tüketiminin özellikle çocuklarda fazla olduğunu belirterek, bu sebeple günde 2 bardak süt içerek dişlerinde oluşabilecek çürüklerin önlenebileceğini, sütün diş yüzeyindeki mineral kaybının giderilmesini ve yenilenmesini sağlayacağını belirtti.

Etiketler : süt diş sağlığı beslenme diş bakımı
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