VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması
Türkiye'de Mu varyantı tespit edildi
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Kardeş ülkeyle ortak tatbikat: Bir Millet İki Devlet!
6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor?
Libyalı Bakan ile görüşen Yunan Dendias'ın Türkiye paniği!
TSK'da dev operasyon! Aralarında darbeci Terzi'nin oğlu da var
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor
Üç yılda 3.5 milyon kişiye iş
TSK'nın darbesi PKK'yı çaresiz bıraktı! 10 gün saklamışlar
Sözleri büyük tepki çekmişti! 'Utanmaz'a sadece uyarı
Serbest bırakıldı!
Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Sen kime çalışırsın?
Manga fırtınası
Cazseverler buluştu
Duygusal mesaj
Çekimler başladı
3 yılın sonunda boşandılar
Diş problemleri bile öğrenmeyi zorlaştırabilir
Konserve hazırlarken bu tavsiyelere kulak verin!
Kireçlenmeyi önleyen doğal kürler
Polikistik Over Sendromu anneliğe engel değil
Bebeğin kesintisiz uyuması mümkün
07 Eylül 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 10:00:00

Diş problemleri bile öğrenmeyi zorlaştırabilir

ABONE OL

Okula yeni başlayan çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, derslerindeki başarısı ve ailelerin fark edemeyeceği hastalıkların ortaya çıkabilmesi için okul öncesi sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor.

Okula yeni başlayan çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, derslerindeki başarısı ve ailelerin fark edemeyeceği hastalıkların ortaya çıkabilmesi için okul öncesi sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Aslı Mutlugün Alpay, "Okul öncesi yaptırılması gereken sağlık kontrollerinin en önemlisi, işitme ve görme muayeneleridir. İşitme ve görme sorunu yaşayan çocuklar, öğrenme güçlüğü yaşar. Görme ve işitme taramasının yanı sıra büyüme gelişme döneminde çocuklarda diş kontrolleri de yapılmalıdır. Çocukların dişle ilgili yaşadığı küçük sorunlar da öğrenme ve kavramayı zorlaştırabilir. Tanısı, çocukluk döneminde erken konulması gereken bir grup hastalık vardır. Bu hastalıklar aileler tarafından fark edilemeyebilir. Okul öncesi check-up yaptırılan çocuklarda bu hastalıklar tespit edilerek tedavisine başlandığında, çocukların okuldaki kavrama ve öğrenme geriliğinin de önüne geçilmektedir" dedi.

Etiketler : Diş problemleri Uz. Dr. Aslı Mutlugün Alpay çocukluk dönemi check-up
Yayın öncesi isim değişikliği

Yayın öncesi isim değişikliği
Muhteşem buluşma

Muhteşem buluşma
Kalbi Eren için atıyor

Kalbi Eren için atıyor
Kimsenin yapamadığını yaptık

Kimsenin yapamadığını yaptık
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim
Dizi yerine sinema çekecek

Dizi yerine sinema çekecek
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
Yeni moda diyette

Yeni moda diyette

EN ÇOK OKUNAN HABERLER