Diş macunu geçici beyazlık yapabilir

Diş macununun yardımcı eleman olduğunu esas olan diş fırçası olduğunu söyleyen Diş Hekimi Arzu Yalnız "Diş macununun içinde bulunan maddeler dolayısıyla birkaç değişiklik gösterse de temelinde yüzde 80 aynı içeriktedirler" dedi. Beyazlatma özelliği olan diş macunları ve diş beyazlatma ürünleri hakkında da bilgi veren Yalnız, "Esasında dişin özünü beyazlatma işleminde karbonit peroksit yani peroksit içerik varsa gerçekten diş beyazlatır o macun. Ama bunun dışında marketlerde satılan diş macunlarının içinde boyayıcı beyaz bir tabaka bırakan diş macunları var. Kişi bunu diş beyazlatma olarak algılayabilir. Evet dişin üzerinde beyaz bir tabaka oluşur ama o birkaç saat sonra yediği içtiği şeylerle gider. Dolayısıyla kendi beyazlığını korumak amaçlı düzenli fırçalama, beyazlatma işlemi için ise mutlaka hekime başvurmalılar" dedi.

