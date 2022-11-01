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01 Kasım 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:30:00

Diş iltihabında ölümcül 'mediastinit' riski

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Uzmanlar, tedavi edilmeyen diş iltihaplarının boyundan aşağı inerek 'mediastinit' denilen göğüs boşluğunda iltihaplanmaya neden olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, tedavi edilmeyen diş iltihaplarının boyundan aşağı inerek 'mediastinit' denilen göğüs boşluğunda iltihaplanmaya neden olabileceğini söyledi. Bu durumun ölümcül tablolar oluşturduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Alper Avcı, "Son yıllarda pandemi döneminde diş muayenelerinin aksatılmasıyla azı dişi apsesi kaynaklı 'mediastinit' vakalarında bir artış yaşanıyor" dedi.

GRİP BENZERİ BELİRTİLERLE BAŞLIYOR

Grip benzeri belirtiler vermesi nedeniyle bu vakaların tanısının zorlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Avcı, "Diş kaynaklı mediastinit yapan tablonun bariz bir semptomu yok. Klasik bir grip gibi halsizlik, ateş, yorgun hissetme gibi bulgularla seyrediyor. Bu nedenle boynunda şişlik, kızarıklık ve ateş görülene kadar hastaların bu durumu fark etmemesi geç kalmalarındaki en büyük sebep oluyor" ifadesini kullandı. Göğüs boşluğundaki iltihaplanmanın 72 saat gibi kısa bir sürede hastayı ölüme götürebildiğinin altını çizdi.

Etiketler : mediastinit Diş kaynaklı mediastinit Doç. Dr. Alper Avcı
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