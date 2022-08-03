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03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:00:00

Diş iltihabı kurutulmazsa hayati tehlikesi var

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Uzmanlar, diş eti iltihabının kurutulmasının son derece önem taşıdığını vurgulayarak, iltihabın bazen kana karışarak doku ve organlara da zarar verebileceğini hatta ölüme neden olabileceğini bildirdi.

Uzmanlar, diş eti iltihabının kurutulmasının son derece önem taşıdığını vurgulayarak, iltihabın bazen kana karışarak doku ve organlara da zarar verebileceğini hatta ölüme neden olabileceğini bildirdi. İltihap, müdahale edilmediği takdirde çene kemiğini delerek yumuşak dokuya yayılıyor. Bu durum, ağız içinde ve dışında şişlik meydana getiriyor. Prof. Dr. Şeref Ezirganlı, bunun sonucunda, akut iltihabın 5 belirtisi olan ısı, kızarıklık, şişlik, ağrı ve hastanın çiğneme fonksiyonunda kayıp meydana geldiğini belirtti. Ezirganlı, "Tedavi edilmediğinde ya da yeterli etkili bir tedavi uygulanmadığında akut iltihaplar kronikleşir ve haftalarca iyileşmeden kendilerine buldukları yoldan bir kanal vasıtasıyla ağız içine ya da ağız dışına akarlar. Buna bağlı olarak ağrı da azalır. Fakat bazen aktifleşip reaksiyon oluşabilir. Kana karışıp "septisemi" dediğimiz ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonuna da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Diş iltihabı Prof. Dr. Şeref Ezirganlı diş eti iltihabı
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