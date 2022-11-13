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13 Kasım 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 09:00:00

Diş eti hastalıklarında ameliyat gerekebilir

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Uzmanlar diş eti hastalıklarına diş etinin bakterilerle enfekte olmasının neden olduğunu söylerken, hastalığın tedavi edilmemesi sonucu başta diş kayıpları olmak üzere pek çok soruna yol açtığı konusunda uyardı.

Uzmanlar diş eti hastalıklarına diş etinin bakterilerle enfekte olmasının neden olduğunu söylerken, hastalığın tedavi edilmemesi sonucu başta diş kayıpları olmak üzere pek çok soruna yol açtığı konusunda uyardı. Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çakır, diş eti hastalıklarının birkaç aşamayla geliştiğine dikkati çekerek, "Kanayan, kırmızı, şişmiş ve küçülen diş etleri, iltihabi akıntı, sallanan dişler, ısırma sırasında alt ve üst dişler arasındaki ilişkilerin değişmesi, bölümlü protez uyumundaki değişiklik ve kötü ağız kokusu gibi belirtilerle ilerler. Bu nedenle düzenli aralıklarla mutlaka şikayetiniz olmasa bile dişeti hastalıkları uzmanına gitmelisiniz" ifadelerini kullandı. İlerlemiş vakalarda cerrahi tedaviyi gerektirebileceğini dile getiren Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: "İltihaplı, büyümüş ve çekilmiş dişetlerini, diş-dişeti arasında çene kemiklerinin erimesine bağlı olarak meydana gelmiş boşlukları (cep) ve kemik erimesini tedavi etmek amacıyla genellikle lokal anestezi altında yapılan, yeni kemik oluşumu hedeflendiğinde, yardımcı biomateryallerin (kemik tozu, membran vs) kullanıldığı cerrahi işlemlere ise 'periodontal operasyon' denir. Periodontal operasyonlar, sadece dişetlerini veya dişleri çevreleyen tüm dokuları ilgilendirebilir."

Etiketler : Diş eti hastalıkları bakteriler biomateryallerin
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