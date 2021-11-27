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27 Kasım 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 08:34:00

Diş bakımına bebeklikten başlamalı

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Diş çürükleri ve diş eti sağlığı genel sağlığımızı da etkiliyor.

Diş problemlerinin şeker hastalığı, kalp hastalıkları, gebelik komplikasyonları ve romatoidartrit gibi hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu nedenle diş bakımına önem vermemiz gerekiyor. Doç. Dr. Hasan Kocaağaoğlu, sağlıklı dişler için bebeklik döneminden itibaren fırçalamak, diş arayüzlerini diş ipi gibi araçlarla temizlemek ve 6 ayda bir diş hekimi kontrollerini aksatmamak gerektiğini hatırlatıyor. Günümüzde diş çürüğü ile birlikte diş eti hastalıkları, diş hekimliğinde en çok rastlanan problemler arasında yer alıyor. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının ağız bakımı ve yeme içme alışkanlıklarıyla direkt ilişkili olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Hasan Kocaağaoğlu, "Maalesef toplumda ağız ve diş bakımı yeterli ve etkili yapılmıyor. Bebeklikten itibaren ağız ve diş sağlığının aile tarafından önemsenmemesi, 'zaten bu dişler süt dişi ve düşecek' tarzındaki yaklaşımlar, halk arasında kulaktan dolma dediğimiz yanlış bilgiler, insanları diş bakımından ve diş hekimi kontrolüne gitmekten uzaklaştırıyor. Yapılan çalışmalara göre doğumdan itibaren ilk 5 yıllık sürede ağız florası (ağızda yer alan bakteriler) oluşuyor ve ömür boyu bu flora kalıcı oluyor. Bu süre zarfında tüketilen şekerli gıdalar zararlı bakterilerin ağız içerisinde çoğalmasına ve yerleşmesine neden oluyor" diyor.

Etiketler : diş bakımı diş çürükleri diş eti sağlığı bebeklik
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