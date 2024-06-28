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28 Haziran 2024 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 14:08:00

Dikkat son yıllarda artış gösterdi! 5 önlemle cilt kanserinden korunun

Kaynak: AA

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Yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından korunma cilt kanserine yakalanmamak için önem taşıyor. Bazı önlemlerle cilt kanserinden korunmak mümkün. İşte, cilt kanserinden korunmak için alınması gereken önlemler...

Güneşin zararlarından korunmak kansere yakalanmamak adına önemli. Araştırmalar, cilt kanseri vakalarında son yıllarda artış gözlendiğini ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı, bozulan çevresel faktörlerinde etkili olduğu kanserden korunmak için vatandaşları uyardı.

CİLT KANSERİNİN BAŞLICA 3 TÜRÜ BULUNUYOR

Sağlık Bakanlığı, başlıca üç türde cilt kanseri görüldüğünü aktardı.

1- Bazal hücreli karsinom (BHK)

2- Skuamöz hücreli karsinom (SHK)

3- Melanom

Cilt kanserlerinden melanom en tehlikelisi iken, BHK ve SHK en yaygın olarak tür olarak karşımıza çıkıyor.

BHK ve SHK, güneşe maruz bırakılan bölgelerde kendini gösteriyor.

Her türlü hastalıkta olduğu gibi cilt kanserlerinde de erken teşhisin önemi büyük.

Uzmanlar, kişinin düzenli olarak ciltlerini kontrol etmesini öneriyor.

Kişiler, vücutlarında oluşan benlerin farkında olmalıdır. Benlerden birinin diğerlerinden farklı olması veya 25 yaş sonrası yeni benlerin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması gerekiyor.

Uzmanlar, ciltte oluşan yeni lekeler, şekil veya büyüklük değişikliği olan benler için de doktor muayenesinin gerekli olduğunu bildiriyor.

Bu gibi durumlarda erken teşhis hayati önem taşıyor.

Tabii ki, her ben zararlı değildir, zararsız benler de bulunur. Bu nedenle benleri ya da lekeleri oluşan kişiler panik yapmadan ve de doktor kontrolünü ihmal etmeden duruma yaklaşmalıdır.

CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Cilt kanserinden korunmak alınacak bazı önlemlerle mümkün.

Sağlık Bakanlığı cilt kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

1- Güneşe maruz kalma süresini azaltın.

2- Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının.

3- Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın.

4- Sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun.

5- Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri. Bu nedenle gölgede durun.

Etiketler : cilt kanseri cilt sağlığı cilt kanserinden korunma
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