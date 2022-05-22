Dikkat! Herkeste narsistik eğilim olabilir

Narsistik kişilik, "Gerçekçi olmayan bir öz önem duygusu" olarak tanımlanıyor. Herkeste narsistik eğilim olabileceğini ama narsistik kişilik ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, narsist insanın sevgi nesnesinin kendisi olduğunu ve sevilip övülmek istediklerini ifade ediyor. Taşkın, narsist kişilerin ilişkide karşı tarafı baskı ve denetim altında tutmak istediklerine dikkat çekerek böyle bir ilişki içerisinde olan kişilerin ruh sağlığı uzmanından destek almalarını öneriyor. Narsist insan ile baş etme yönteminin onu övmek olmadığını belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, "Narsist insanı sürekli olarak överseniz, o sizi yendim gibi görür ve onun için bir değeriniz kalmamış olur. Tahterevalli gibi dengeyi sağlamak oldukça kritiktir. Konu açılır kişi lafı dolandırıp kendisini övecek noktaya getirir. Narsist ile yaşayan kişi kendini yalnız ve değersiz hissedebilir fakat bu hisler o kadar içten içedir ki kişinin anlaması zor olabilir. Kişi bazen 'Bende bir sorun mu var?' şeklinde düşünebilir. Narsist ile iletişimde kişi kendinden şüphe edebilir" ifadelerini kullandı.

