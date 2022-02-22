Dikkat! Dar kıyafetler kıl dönmesi yapabilir

Gözeneklerin tıkanması, kılların çıkamayarak kıl dönmesi sorununa yol açıyor. Kıl dönmesi sorununun özellikle 20'li yaşlarda daha çok görüldüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koca, erkeklerin, kilolu kişilerin, hijyen sorunu olanların ve dar kıyafet giyenlerin sorunla karşılaşma sıklığının daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Tedavide en etkin ve tekrarlama ihtimali en düşük yöntem ameliyatla hastalıklı bölgenin çıkarılması ve oranın doku döndürmeyle kapatılması olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Murat Koca, "Bazen bölge çok iltihaplıysa ameliyat 2 aşamada yapılıyor. Önce apse boşaltılıyor ve iltihap 2-3 hafta tedavi edilip kurutuluyor. İkinci aşamada çıkarma ve kapama yöntemi uygulanıyor. Ayrıca cerrahi yöntemlerde çıkarma ve kendi haline bırakarak zamanla kapanması yönteminden de bahsedebiliriz. İyileşme döneminden sonra da hasta bölgeyi kılsız tutmalı ve hijyene dikkat edip sıkı ve sağlıksız kıyafetler giymemeli. Ayrıca kilo problemine de çare bularak bu sayede riskleri minimalize edebilirler" diye konuştu.

