Dikkat! Çoğu hasta kullanıyor! Son derece tehlikeli

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:51:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:07:00

Dikkat! Çoğu hasta kullanıyor! Uzman isim uyardı: Son derece tehlikeli

Kaynak: DHA

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İlaçların saklama koşullarının etkin bir tedavi için ilk şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Aydın, özellikle çok ilaç kullanan yaşlı hastalar tarafından tercih edilen ‘saklama kapları' konusunda uyardı. Aydın, "İlaç, ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Bu son derece tehlikeli" dedi.

Etkin bir tedavi için, ilacın kullanım saati ve dozunun yanı sıra saklama koşulları da önem taşıyor. Bu koşulların en doğru öğrenileceği yerin ilacın 'kullanım talimatı' olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, önemli uyarılarda bulundu. Kullanım talimatında buzdolabı ya da oda ısısı bilgisinin yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bu bilgilerin mutlaka okunması gerekiyor. Çocuklar için kullanılan antibiyotik şuruplar öncelikle toz halinde olur, sulandırıldıktan sonra o antibiyotik bir hafta içinde kullanılır. Sulandırılarak hazırlanan antibiyotiklerin buzdolabında saklanması gerekli. Eğer bu şekilde bir saklama olmazsa ilacın ömrü kısalacaktır. 3 ve 4'üncü günün sonunda o ilaçların hele ki antibiyotiklerden etki alınmaz ve çocukta enfeksiyon tedavi edilmez. Bir toz ya da kuru tableti buzdolabında sakladığınız anda nemlenme riski taşıyor. İlaçların mutlaka saklama koşullarına, kurallarına uygun saklanması gerekiyor" diye konuştu.

BU İLAÇLARI MUTLAKA BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Aşıların mutlaka buzdolabında saklanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bazen sıvı ilaçların buzdolabında saklanması gerekebilir. Özellikle açılıp da kullanılmaya devam eden ürünlerden sıvı halde olanların buzdolabında saklanması uygundur. Her ürünün özel saklama koşulu vardır. Çünkü firmalar bunun için inanılmaz testler yapıyor. Hastalarımız kullandıkları ilacın talimatlarını okuyarak saklama koşullarına uysunlar" dedi.

SAKLAMA KAPLARI HAVA, NEM VE GÜNEŞE AÇIK

Özellikle çok fazla ilaç kullanan yaşlı hastalarca tercih edilen ilaç saklama kapları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi:

"Belirli yaşa gelmiş büyüklerimiz çok fazla ilaç kullanıyorlar. Günlerini karıştırmamak için ilaçları orijinal ambalajından çıkartarak üzerinde günler yazan saklama kaplarına koyma eğilimindeler. Bu son derece tehlikeli. Çünkü ilaç ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda o ilacın etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Çok mecbur kalırlarsa ilaç ambalajıyla birlikte bırakıp makasla keserek kullanabilirler. Ancak makasla keserken ambalaja zarar verebilirsiniz. O nedenle ilaçların mutlaka kendi orijinal ambalajında saklanması çok önemli. Marketlerde ya da kozmetik mağazalarında satılan o ilaç kaplarında herhangi bir nem ve hava geçirmezlik yok. Hava, nem ve güneşe açık."

İlacın yanlış ortamda saklanması sonucu ise istenen sonucun alınamayacağını belirten Aydın, "Başımıza gelecek ilk olay ilaçtan beklediğimiz etkiyi alamamamız olur. Bu da ciddi sorunlara neden olabilir. Örneğin bir tansiyon hastasının tansiyon için kullandığı ilaç belirli bir saklama sonunda etkisiz hale geldiyse o kişinin tansiyonunun yükselmesine neden olur. İlacın ilk günkü hali yoksa, toz bir ilaçta topaklanmalar oluştuysa o ilaç düzgün saklanmamıştır. O da insanların tedavisinde risk oluşturur ve ilaçtan bekleyen etkiyi göremezsiniz" uyarısında bulundu.

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