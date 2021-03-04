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04 Mart 2021 Perşembe 09:11:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 14:51:00

Dijital bağımlılık bebeklikte yerleşiyor

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Dört yaş altındaki çocukların yüzde 68'inin günlük olarak televizyon, cep telefonu, DVD ve video oyunu gibi ekran ortamını kullandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Bülent Şerbetçioğlu, "Dijital teknoloji bağımlılığı bebeklik döneminde yerleşiyor. Araştırmalara göre çocuğun 4-5 yaşlarında dijital ekran görüntüleriyle karşılaşılması dil öğrenmede zayıflık, dikkat eksikliği ve sosyal izolasyon sorunlarına yol açıyor" dedi.

Prof. Dr. Şerbetçioğlu, çocukların dili anlama ve kullanma becerilerinin yaşamın ilk üç yılında ustalaşmaları gereken en önemli gelişimsel faktörlerden ikisi olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi: "Özellikle dil becerilerini kazanacağı bu zaman diliminde, bebek için çekici karakterdeki fakat aslında doğal gelişim için gereksiz hareketli görüntülerle beynini meşgul etmek yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yaşamın ilk 4-5 yılında beyin kabuğunda alınan uyarılara göre şekillenen bir köşe kapmaca oyunu oynanır. Diğer bir deyişle, bebek beyni çevresinde kendisini etkisi altına alan farklı uyaranların varlığında şekillenir. Yaşamın ilk dört yılı, konuşmaların anlaşılarak öğrenilmesi ve duyguların ifade edilmesi becerilerinin en randımanlı olarak edinilebildiği bir dönemdir. Bu sürece 'konuşmanın öğrenilmesinin kritik dönemi' adını veriyoruz. Bebeğin gelişmekte olan beyninde insanı insan yapan, konuşmak ve yürümek gibi temel becerilere ilişkin merkezlerin erkenden gelişmesi gerekir."

Etiketler : mustafa bülent şerbetçioğlu dijital bağımlılık
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