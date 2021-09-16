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16 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00

Dijital bağımlılığın ilacı: Spor

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Özellikle pandemi döneminde artan boş zamanlar, dijital ortamda geçirilen zamanı da artırdı.

Özellikle pandemi döneminde artan boş zamanlar, dijital ortamda geçirilen zamanı da artırdı. Uzmanlar, artan dijital bağımlılığı azaltmak için çeşitli önerilerde bulundu. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çocuklar için salon sporlarının önemine değinerek, buralarda verimli zaman geçirebileceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Dilci, dijital bağımlılıkla mücadelede çocuklar için önerdikleri terapi modelleri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bunların içerisinde holografik teknikten, atlı terapiye kadar uzanan çeşitlerin yanı sıra, doğa sporları ve salon sporlarını da öneriyoruz. Salon sporlarıyla beraber çocukta var olan laktik asidin dışa vurumu bu yönde bir rahatlama sağlar. Sportif müsabakaların eşliğinde özgüven geliştirme, verimli bir zaman geçirme, çocuktaki stres hormonunu sağlıklı yöneterek, dijital mecraların vermiş olduğu adrenalin, dopamin gibi bağımlılığın yaratıcı hormonal özelliklerin yaygın bir şekilde oluşmasının önüne geçerek çocukların daha rahat ve daha doğal ortamda enerjisini bu alana kanalize etmesi söz konusudur. Lütfen ailelerimiz bu konuda teşvik edici olsunlar."

Etiketler : pandemi dönemi spor bağımlılık Prof. Dr. Dilci dijital bağımlılık
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