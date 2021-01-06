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06 Ocak 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 12:30:00

Dezenfektan sonrası elleri yıkamayın

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Prof. Dr. Ayşe Tülin Mansur, Kovid-19 pandemisi nedeniyle hepimiz el hijyenine çok önem veriyoruz. Hijyen sağlayabilmek için bazı önemli noktalara dikkat etmemiz gerektiğini belirtti.

Academic Hospital Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Tülin Mansur, ellerimizi bu kadar sık yıkamanın derimizin sağlığını da etkileyebileceğini belirtiyor. Elleri çok sık yıkamanın, tahriş edici dış etkenlerden cildimizi koruyan deri yüzeyindeki yağlı tabakada aşınma yarattığını belirten Mansur, “Buna bağlı olarak elleriniz aşırı kurur. Bazen bu rahatsızlık hissi daha da artarak deride kızarıklık, pullanmalar ve ince çatlaklar meydana gelir. Yanma ve kaşıntı ortaya çıkar” diyor. Özellikle dezenfektan kullandıktan hemen sonra elleri yıkamanın zararlı olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Mansur, "Dezenfektan sonrası ellerinizi yıkamayın çünkü bu işlemle derinin yağlı tabakası aşınır. Ayrıca dezenfektanda bulunan nemlendiriciler de deriden uzaklaştırılmış olur" diye uyarıyor. Mansur "Gliserin, zeytinyağı gibi nemlendirici maddeler içeren parfümsüz sıvı ya da kalıp sabunları tercih edebilirsiniz. Hastane gibi birçok kişinin kullanımına açık ortamlarda sıvı sabun kullanın ve ellerinizi yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın. Musluğu da yine kağıt havlu ile kapatın. Rutin el yıkamanızda fırça kullanmanıza gerek yoktur. Ellerinizi önce ıslatın, bu işlem sabunun daha iyi köpürmesini sağlayacaktır. Sabunu suyla iyice köpürttükten sonra parmak aralarınızı, ellerinizin iç ve dış yüzeyini, tırnak altlarını ve bileklerinizi 20 saniye süreyle ovuşturarak iyice yıkayın. Bu sürenin altında kalırsanız mikroorganizma ve kimyasal maddeler ellerinizden arınmamış olabilir. Ellerinizin aşırı kurumasını önlemek için de bu sürenin üzerine çıkmamaya çalışın" diye de ekliyor.

Etiketler : Kovid19 pandemi Ayşe Tülin Mansur el hijyeni
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