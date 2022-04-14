Deri yaşlanmasına karşı şeker ve karbonhidrattan kaçının

Uzmanlar, bazı yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte deri yaşlanma belirtilerini geciktirmenin mümkün olduğunu belirterek, "Özellikle karbonhidrat, şeker içerikli diyetlerden uzak durmalı, bol sebze ve meyve tüketilmelidir" dedi. Deri yaşlanmasından özellikle, güneş ışınlarına maruz kalan yüzümüz, el sırtı ve dekolte bölgesi gibi alanların etkilendiğini vurgulayan Doç. Dr. Ersoy Acer, yaşlanan deri inceldiğini, kolajen miktarının azaldığını ve elastinin yapısının bozulduğunu söyledi. Doç. Dr. Ersoy Acer, "Deri bakımı dışında, deride oluşan yaşlanma belirtilerini geciktirebilmek için, muhakkak düzenli ve sağlıklı beslenilmelidir. Özellikle karbonhidrat, şeker içerikli diyetlerden uzak durmalı, bol sebze ve meyve tüketilmelidir. Ayrıca bol su tüketilmesi de yine deri yaşlanma belirtilerini geciktirme de fayda sağlayacaktır. Düzenli uyku alışkanlığı, stresli hayattan uzak durmak ve düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Bunun dışında ani kilo alımı, kilo kaybı gibi durumlardan ve özellikle yüz bölgesindeki kırışıklıkların ortaya çıkmasını azaltmak için mümkün olduğunca aşırı mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır ve uyuma pozisyonu olarak karın üstü yerine sırtüstü pozisyonda uzanarak uyumak önerilmektedir" sözlerini kullandı.

