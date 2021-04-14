Depresyonla mücadelenin anahtarı kendinizde gizli

Depresyonla mücadele yolculuğundaki doğru teşhis ve doğru tedavi için atılacak adımda kişinin kendine ve şartlarına dürüstlükle bakması, değerlendirme yapabilmesinin önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Hilal Aydın Özcan, "Nedenleri bilmek sonuçlara götüren yolun başlangıcıdır" diyor. Dile getirilir bir durum olmasına rağmen "depresyon tedavisi" etiketinden çekinen ve ilaç kullanmak istemeyen pek çok insanın mevcut durumu fiziksel bir hastalığa çektiğini ifade eden Hilal Aydın Özcan, bunun nedenini yargılanma ve etiketlenme korkusuyla açıklıyor. Bu durumun dışında depresyona sebep olduğu düşünülen çok etkili başka bir durum olarak da "çaresizliğin öğrenilebilir" olduğu gerçeğini söyleyen Özcan, depresyon geçiren insanların bazılarının geçmişlerinde çaresizliği öğrendiklerinin altını çiziyor. Çaresizliği öğrenen birçok kişinin, hayatının önceki yıllarında yaşadıkları olayların ümitsizliğine kapıldığına vurgu yapan Özcan, "Hayatımızda bazen maruz kaldığımız gerçek çaresizlikler ile öğrenilmiş çaresizlik durumu aynı şey değildir" diye uyarıyor.

