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Depresyon kalp krizi riskini artırır
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06 Nisan 2022 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 07:59:00

Depresyon kalp krizi riskini artırır

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Türkiye'de ve dünyada yıllık ölüm nedenlerinin önemli bir çoğunluğunun kalp hastalıkları olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, kalp krizinden ve risk faktörlerinden bahsederek kalp krizinin yaşa değil, riske bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve dünyada yıllık ölüm nedenlerinin önemli bir çoğunluğunun kalp hastalıkları olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, kalp krizinden ve risk faktörlerinden bahsederek kalp krizinin yaşa değil, riske bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Koroner arter hastalığına sahip olan kişilerinde erken dönemde belirlenmesi, medikal (ilaç) ve girişimsel tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesi de kalp krizi riskini düşürmektedir. Bunları dikkate alarak kalp damar hastalıklarını ve kalp krizini sadece yaşa ve yaşlılığa bağlamak çok yanlış olur. Şeker hastalığı, Tansiyon hastalığı, Kolesterol yüksekliği, sigara tüketimi, şişmanlık, kalp hastalıkları açısından aile öyküsü olması, stres, depresyon gibi risk faktörlerine sahip olan kişilerinde belirlenmesi kontrol altına alınması kalp damar hastalıkları, krizi riskini azaltmakta etkin yöntemlerdir. Bu yüzden kalp krizi yaşa değil, riske bağlı diyoruz ve risk faktörlerine sahip kişilerin periyodik kardiyolojik muayene olmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : DEPRESYON KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIR kalp krizi depresyon
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