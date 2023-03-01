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01 Mart 2023 Çarşamba 07:14:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 07:14:00

Depremzede çocuğun beden dilini izleyin

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Uzmanlar, depremlerden etkilenen çocukların süreci atlatmalarında duygularını ifade etmelerine yardımcı olmanın ve merak ettiği sorulara cevap vermenin önemine değindi.

Uzmanlar, depremlerden etkilenen çocukların süreci atlatmalarında duygularını ifade etmelerine yardımcı olmanın ve merak ettiği sorulara cevap vermenin önemine değindi. Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, şunları dile getirdi: "Herkesi strese sokan bu süreçte uykular bozulabiliyor, iştah değişebiliyor, gündelik hayat, eğitim hayatı sekteye uğrayabiliyor. Çocuklar da bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındalar. Soru soramayabiliyorlar, kendi içlerine kapanabiliyorlar ya da kenardan dinleyip izleyebiliyorlar. Çocukların beden dillerini iyi değerlendirmek lazım. Bazen bir konuya, bir sahneye takılıp kaldıklarını görebiliyoruz. Aileler bunu fark edebilirler ve 'Merak etmiş olabilirsin, bu konuyla ilgili sormak istediğin bir şey var mı?' ya da 'Sen şu an ne olup ne bitiyor, neler biliyorsun bu konuyla ilgili?' gibi onların konuşmasına yardımcı olacak sorular sorup kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabiliriz. Bu yaklaşım hem sorunla baş etmelerine hem de yaşadıkları stresi paylaşmalarına yardımcı oluyor. Dayanışma içinde süreç daha kolay yönetilebilir oluyor." Damla Eyüboğlu, süreç hakkında ne bilindiğinin kontrol edilmesinin, dayanışma faaliyetleri içerisinde yer alınmasının önemine değinerek, ebeveynlerin iyi hissetmesiyle çocuk ve gençlerin de olumlu etkileneceğini vurguladı.

Etiketler : Depremzede çocu BEDEN DİLİ Doç. Dr. Damla Eyüboğlu

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