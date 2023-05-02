Depremden etkilenen 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Karar" ile ilgili açıklamalarda bulundu.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2023
DEVLET HİZMET SÜRELERİ %15 KISALTILDI
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz...
"Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığı" bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:
"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85'inin tamamlanması halinde dolmuş kabul edilecek.
Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak."
- Depremden etkilenen 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
- Korumacı ailelerin çocuklarını bekleyen tehlike: Peter Pan Sendromu
- Düzenli uyku bağışıklığı artırır, vücudu tamir eder
- Kanserde hızlı tanı, etkin tedavi dönemi
- Gebelik zehirlenmesi erken doğuma neden olmasın
- Bilim insanları, kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını buldu