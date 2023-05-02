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02 Mayıs 2023 Salı 10:03:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:03:00

Depremden etkilenen 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Karar" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığı" bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85'inin tamamlanması halinde dolmuş kabul edilecek.

Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak."

Etiketler : fahrettin koca deprem bölgesi devlet hizmet
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