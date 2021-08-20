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20 Ağustos 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:00:00

Denize balıklama atlarken sakat kalmayın

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Havuza ya da denize balıklama atlamanın çok ciddi yaralanmalara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, boyun, omurga ve omurilik yaralanmalarına dikkat çekiyor.

Havuza ya da denize balıklama atlamanın çok ciddi yaralanmalara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, boyun, omurga ve omurilik yaralanmalarına dikkat çekiyor. Uzmanlar, omurganın her ne kadar esnek, güçlü bir yapısı olsa da ani, kontrolsüz, aşırı zorlayıcı böyle riskli hareketlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Boynun son derece esnek yapısı, geniş hareket kapasitesi, güçlü kas ve diğer yumuşak doku donanımına karşın, -özellikle öncesinde yapısal sorun, dar boyun omurga kanalı, boyun fıtığı, doğumsal anomaliler, vb. durumlar olan kişilerde- sığ bir suya balıklama atlama sırasında boyuna binen ani ve güçlü bir yüklenme ile omuriliğin hasar görmesi, boyun omurgasında çok kısa süre içinde gelişen kırıklar, parçalı kırıkların normal yerinden çıkması ve sinir dokusuna basması, boyun fıtıkları, yumuşak doku ve bağ dokusunun yaralanmaları gibi pek çok patolojik lezyon ortaya çıkar" dedi. Bozbuğa, travmadan hemen sonra olay yerinde yapılan yanlış müdahalelerin durumu çok daha ağır bir hale getirebildiğini de ekledi.

Etiketler : Denize balıklama atlamak sakatlık Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa
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