Deniz tuzunda mikroplastik tehlikesi

Uzmanlar, en çok deniz tuzunda bulunan mikroplastiklerin çeşitli zararları olduğunu ve sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini söyleyerek uyarırken, Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Plastik bir maddenin milyonlarca parçaya ayrılmasıyla meydana gelen bu mikroplastikler, çevreye verdiği zararların yanı sıra insan sağlığına da ciddi zararlar vermektedir. Mikroplastikler yediğimiz birçok besinde veya kullandığımız birçok eşyada bulunabildiğinden farkına varmadan bu maddeleri yiyor, içiyor ve soluyoruz" diye konuştu. Balcı, "Verdiği zarar yıllar içinde ancak anlaşılabilir. En çok karaciğer, böbrek ve dalakta birikir" diyerek olası risklere dikkat çekti.

