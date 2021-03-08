Demir eksikliğinin bir nedeni de: Fast food

ÇOCUKLARDA ileri seviyedeki demir eksikliğinde kalp yetmezliğinin görülebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sevim, "Bu çocukların düzenli ve dengeli beslenmesi oldukça önemli. Çocuklarımız için en tehlikeli durum demirden fakir karbonhidrattan zengin aperatif ve fast food tarzı beslenme ve 2 yaş altında yoğun inek sütü verilmesi" dedi. Sevim, "Demirden zengin en önemli besin grubu kırmızı et ve sakatat özellikle karaciğerdir. Bu nedenle kırmızı et çeşitleri, balık, tavuk, pekmez, tahin, yumurta sarısı, kuru fasulye, nohut, mercimek, ıspanak, roka, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, üzüm, kayısı gibi gıdalar tüketilmeli. Et yemeyen çocukta demir eksikliği gelişme ihtimali son derece yüksektir. Eti sevmeyen çocuklarda çorbalara kıyma olarak ilave edilebilir. Özellikle 6 ay-2 yaş arasında kıymalı tarhana çorbası çok faydalıdır. Yemekler içindeki eti sevmeyen çocuklarda ızgara olarak özellikle köfte verilebilir" dedi.

