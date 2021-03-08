  • BIST
    1549.68
  • Dolar
    7,5699
  • Euro
    9,0017
  • Altın
    413,7260
İstanbul
1 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi
Rusya'ya 'dezenformasyon' suçlaması!
Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı
Oxford parası mezarlık kapısından
WhatsApp mesajları kendi kendine silinecek
Evde yatan hasta bakımını kolaylaştıran tüyolar
Saldırı sonrası ringde
46. yaşa HES kodlu merhaba
Köpek balıklarıyla kafessiz dalış
Uzman Astrolog Özlem Recep ile 8 Mart burç yorumları
Demir eksikliğinin bir nedeni de: Fast food
Ayakkabılarınız sıkıyorsa dikkat! LENFÖDEM OLABİLİR
Ekran bağımlılığından kurtuluşun yolu: Dijital detoks
Kovid-19 geçirenler solunum egzersizi yapmalı
AKINCI S-1 seri üretimi son aşamaya geldi!
Rasim Öztekin için kan aranıyor
ABD bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptı
MSB: Tel Rıfat'ta 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı
Başkan Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: En sert şekilde kınıyorum
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarında enfazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı
İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması'na kız öğrenciler damga vurdu
ABD'de Kovid-19 ile ilgili son veriler paylaşıldı! Ölü sayısı artıyor
08 Mart 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 09:30:00

Demir eksikliğinin bir nedeni de: Fast food

ABONE OL

ÇOCUKLARDA ileri seviyedeki demir eksikliğinde kalp yetmezliğinin görülebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sevim aileleri uyardı

ÇOCUKLARDA ileri seviyedeki demir eksikliğinde kalp yetmezliğinin görülebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sevim, "Bu çocukların düzenli ve dengeli beslenmesi oldukça önemli. Çocuklarımız için en tehlikeli durum demirden fakir karbonhidrattan zengin aperatif ve fast food tarzı beslenme ve 2 yaş altında yoğun inek sütü verilmesi" dedi. Sevim, "Demirden zengin en önemli besin grubu kırmızı et ve sakatat özellikle karaciğerdir. Bu nedenle kırmızı et çeşitleri, balık, tavuk, pekmez, tahin, yumurta sarısı, kuru fasulye, nohut, mercimek, ıspanak, roka, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, üzüm, kayısı gibi gıdalar tüketilmeli. Et yemeyen çocukta demir eksikliği gelişme ihtimali son derece yüksektir. Eti sevmeyen çocuklarda çorbalara kıyma olarak ilave edilebilir. Özellikle 6 ay-2 yaş arasında kıymalı tarhana çorbası çok faydalıdır. Yemekler içindeki eti sevmeyen çocuklarda ızgara olarak özellikle köfte verilebilir" dedi.

Etiketler : çocuk sağlığı demir eksikliği demir fast food
Kadınlar için buluştular

Kadınlar için buluştular
Yemek arası mızıka şov

Yemek arası mızıka şov
Koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü atlattı
Çocuk gelin son bulsun

Çocuk gelin son bulsun
'Yalnız ve mutluyum' mesajı

'Yalnız ve mutluyum' mesajı
Artık kendi kanalı var

Artık kendi kanalı var
Aşk acısı zayıflattı

Aşk acısı zayıflattı
Evleneceğini Instagram'dan duyuracak

Evleneceğini Instagram'dan duyuracak
O artık bambaşka Deniz

O artık bambaşka Deniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER