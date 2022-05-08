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Defne yaprağı ile öksürüğü kesin
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08 Mayıs 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 09:00:00

Defne yaprağı ile öksürüğü kesin

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Defne yaprağı, limon ve balla hazırlanan doğal şurup, iki gün içinde öksürük şikayetini ortadan kaldırıyor, aynı zamanda balgam söktürüyor.

Defne yaprağı, limon ve balla hazırlanan doğal şurup, iki gün içinde öksürük şikayetini ortadan kaldırıyor, aynı zamanda balgam söktürüyor. Bitkisel tedavi uzmanları 'Yarım litre suya 4 yemek kaşığı bal, 20 adet kurutulmuş ve iyice toz haline getirilmiş (havanda dövebilirsiniz) defne yaprağı, 2 adet orta boy limonun suyunu ekleyin. Karışımı kısık ateşte yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp dışarda soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra yoğun bir şurup kıvamına gelecektir. Daha sonra hava alamayan bir kaba koyup buzdolabında muhafaza edin. Öksürüğünüz geçene kadar bu karışımdan günde 2-3 kaşık kullanabilirsiniz' diyor. Uzmanlar, defne yapraklı şurubun 2 güne kadar öksürüğü hafiflettiğini ve balgamın çözülmesine yardımcı olduğunu dile getiriyor.

Etiketler : Defne yaprağı Öksürük limon ve balla
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